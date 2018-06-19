Професія сантехник – де навчають та скільки зарплата

Знайти гарного сантехника дуже складно. Бо їх донедавна майже не навчали. Ще кілька років тому на Київську область і на всю тримільйонну столицю не готували жодного.

Ця проблема шокувала європейських виробників сантехніки, які почали освоювати український ринок. Компанія надала сантехніку та кошти, уряд Швейцарії ідею підтримав і виділив півмільйона швейцарських франків.

Училища перевчили своїх же викладачів. Усі разом з українським Міносвіти видали нові підручники. І врешті нових спеціалістів почали навчати у 6-ти профтехучилищах України. Одеський – один із них.

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Навчати студентів запрошують і практикуючих сантехніків, які щодня вирішують сотні різних проблем. Так студент починає долати стеротипи, адже нинішні майстри мають набагато чистішу і добре оплачувану роботу.

Сантехнік у Швейцарії отримує від 5 тис франків. Звісно, на українському ринку зарплати нижчі, однак цілком конкурентні – хороший майстер отримує мінімум 10 тис грн. І це реальний шанс привчати українську молодь до робітничих професій, що завжди принесуть копійку.

Спочатку в проекті взяли участь 6 училищ. Але модель запрацювала настільки чудово, що їхню кількість розширили до 25. Тож тепер фактично в кожному регіоні готують сотні сучасних сантехніків європейського рівня.

До слова, київський ректор купив сантехніку додому за гроші ВНЗ.

Опубліковано Червень, 19 в 20:01



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