Факти / Відео / Україна / Профтехосвіта в Україні: куди вступити, спеціалізації та вартість/

Профтехосвіта в Україні: куди вступити, спеціалізації та вартість

Першокурсниця Катерина з дитинства мріяла стати швачкою. Натхнена прикладом мами і тітки, після 9 класу вступила  до Одеського професійного ліцею дизайну.

У ліцеї навчаються понад 400 студентів – це майбутні швачки, перукарі, фотографи та флористи. Нині популярна спеціальність – дизайн одягу.

Студентів привчають до нових технологій виробництва та конструювання одягу, які використовують провідні компанії. макети створюють у спеціальній комп’ютерній програмі.

Дивіться: Випускний 2018: скільки коштує та тренди

Популярне у ліцеї і перукарське мистецтво. Аби майбутні спеціалісти були в курсі останніх тенденцій, для них проводять майстер-класи досвідчені майстри.

Керівництво ліцею стверджує – їхнє основне завдання – виховати справжніх фахівців, які могли б конкурувати не лише в Україні, а й закордоном.

– Ми відкриваємо центр швейних IT-технологій, які працюватимуть з усім світом. Ми плануємо до вересня відкрити новий підрозділ, щоб наші випускники, які працюють на 3 курсі і, навчаються, отримували знання IT-конструювання і моделювання могли працювати з усім світом, – каже Наталія Шапошнікова, директор ліцею.

До слова, Угорщина вже не вимагає від України безумовної відмови від мовної норми закону про освіту.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Схожі відео

Професія сантехнік – де навчають та скільки зарплата
Освіта у Туреччині – як жити і навчатись безкоштовно
Де в Україні працює наймолодший директор школи
Що таке дуальна освіта та як це працює в Україні
Головне – власна думка, ніяких списувань! Новий стандарт початкової освіти
Самосуд і силові дії: приватній школі на Київщині погрожують розправою
Нове меню і обід на вибір: де у Львові годують школярів безкоштовно
Як відрізнити фейкові новини від правди

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка