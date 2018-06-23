Профтехосвіта в Україні: куди вступити, спеціалізації та вартість

Першокурсниця Катерина з дитинства мріяла стати швачкою. Натхнена прикладом мами і тітки, після 9 класу вступила до Одеського професійного ліцею дизайну.

У ліцеї навчаються понад 400 студентів – це майбутні швачки, перукарі, фотографи та флористи. Нині популярна спеціальність – дизайн одягу.

Студентів привчають до нових технологій виробництва та конструювання одягу, які використовують провідні компанії. макети створюють у спеціальній комп’ютерній програмі.

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Популярне у ліцеї і перукарське мистецтво. Аби майбутні спеціалісти були в курсі останніх тенденцій, для них проводять майстер-класи досвідчені майстри.

Керівництво ліцею стверджує – їхнє основне завдання – виховати справжніх фахівців, які могли б конкурувати не лише в Україні, а й закордоном.

– Ми відкриваємо центр швейних IT-технологій, які працюватимуть з усім світом. Ми плануємо до вересня відкрити новий підрозділ, щоб наші випускники, які працюють на 3 курсі і, навчаються, отримували знання IT-конструювання і моделювання могли працювати з усім світом, – каже Наталія Шапошнікова, директор ліцею.

До слова, Угорщина вже не вимагає від України безумовної відмови від мовної норми закону про освіту.

Опубліковано Червень, 23 в 15:27



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