Програміст 2018: 30 переможців їдуть до Японії

Завершився благодійний проект Програміст 2018 фонду Бориса Колеснікова. Для студентів ІТ-спеціальностей такі змагання проводилися вперше. Команди представили свої проекти, а журі відібрало 6 кращих. 30 переможців поїдуть на виставку електроніки та інформаційних технологій до Японії, яка відбудеться у жовтні.

Жваво й емоційно захищали айтішники свої проекти на конкурсі Програміст-2018. Його організував Фонд Бориса Колеснікова. У змаганнях взяли участь 820 студентів з 28-ми навчальних закладів України.

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Після двох етапів відбору учасники розділилися на команди. Більшість комп’ютерних проектів – соціальні: допомога людям з інвалідністю, пропагування здорового способу життя, – визначити 6 кращих команд було непросто.

Команді з Одеси пощастило – їхній проект увійшов до шістки переможців. Студенти створили публічну платформу для волонтерів та організаторів соціальних заходів.

У жовтні 30 студентів переможців поїдуть на виставку електроніки та інформаційних технологій до Японії.

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Опубліковано Червень, 19 в 11:38



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