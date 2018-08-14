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Просторі кімнати та спортзали: на Тернопільщині зводять казарм для артилеристів

На Тернопільщині стартувало масштабне будівництво житла для військовослужбовців. В області зводять одразу сім казарм, які приймуть вісім сотень армійців. Обіцяють відмовитися від дворівневих металевих ліжок та задушливих кімнат, де живе по два-три десятки чоловіків.

Щоправда, в нових покращених умовах поки мешкатимуть лише контрактники.

Житло для військових зводить тернопільський забудовник, до кінця цього року зроблять будинок, за зиму закінчать внутрішні роботи.

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Нині армійці мешкають у казармах, яким понад сотня років. Приміщення будували ще за Австро-Угорщини.

Держава за будівництво заплатить 540 мільйонів гривень.

До слова, майже одну тонну сміття за 40 хвилин зібрали учасники екофестивалю на Черкащині.

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