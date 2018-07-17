Проти нищівників лісу на Сумщині виставили нову армію

Жук-короїд заселяється на верхівку сосни – обирає найсмачнішу для нього здорову й зелену, і починає свердлити кору. Маленька комаха розміром із намистинку за два тижні перетворює здорове дерево на трухлу.

Охтирське лісове господарство на Суумщині, руді дерева вже мертві. Одна хвора сосна заражає три десятки навколо. За кілька років короїд знищив сотні тисяч га українських лісів. Жучка не бере хімічна отрута. Єдиний спосіб рубати заражені дерева, однак поки діє мораторій на вирубку – довести, що дерево хворе, процедура не одного місяця.

Та й нечесні на руку лісоруби збагачуються на випилюванні здорових дерев. Тож захисники лісу вирішили боротися з короїдом гуманним способом.

Такого в Україні ще не робили – у спеціальному інкубаторі вирощують тисячі жуків, які мають оголосити війну короїдам. Це також невеличка комашка, однак її улюблена їжа – жук-нищівник. У природі нині їх дуже мало, тому вчені спочатку заманюють їх у пастку.

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А звідси прямісінько в інкубатор. За 2 місяці тут наплодилося кілька тисяч жуків-рятівників. Аби вони добре росли й розмножувалися, вчені організували щось схоже на кухню – дістають з уражених колод короїдів і дають на поталу рятівникам.

Контейнер із жуками везуть на Сумщину – саме тут на 80 га лісу влаштують експериментальну висадку рятівного десанту.

Якщо все вдасться – вчені застосують досвід і в інших областях. За рік-два, кажуть, таким чином вдасться побороти короїда.

До слова, за рік – 5 тисяч гектарів. На Волині жуки-короїди знищують хвойні ліси.

Опубліковано Липень, 17 в 21:52



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