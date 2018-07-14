Провокації на Передовій: як бойовики намагались підставити наших армійців

Так зване хлібне перемир’я, оголошене на час збору врожаю, не протривало і дня. Та більше, ворог застосував артилерію.

Із мінометів калібру 120 мм, заборонених Мінськими домовленостями, російсько-терористичні війська вдарили по Водяному.

Не припиняються провокації і на Світлодарській дузі. Ворог часто застосовує гранатомети, розповідає боєць бригади Чорних запорожців на псевдо Апачі.

Біля Зайцевого, яке боронять бійці Королівської бригади, теж не було і дня тиші. Ворог вдається до тактики прострілок і провокацій.

Бойовики провокують наших армійців на вогонь у відповідь.

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Причому кремлівські найманці часто гатять перед тим, як працює безпілотник спостережної місії ОБСЄ, щоб зафіксували стрілянину саме з нашого боку. Втім, українські військові не відповідають.

Михайло на фронті з 2014. За плечима – не одна гаряча точка. Каже, затишшя, навіть таке, гібридне, його насторожує. Ніколи не знаєш, чого чекати від окупантів. Тож намагаються укріпитися.

За не один рік бойових дій вони добре навчилися воювати, кажуть, не втомилися, бо розуміють: за їхніми спинами рідні, і вони не мають знати, як працює ворожа артилерія. А ще мріють тільки про одне.

Про мирне небо, про сім’ю. Щоб мама сиділа вдома спокійно, не переживала.

До слова, подвійного заряджання не могло бути. Звідки взявся і чому вибухнув Молот.

Опубліковано Липень, 14 в 19:18



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