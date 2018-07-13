Прибрали узбережжя та запустили рибу: на Черкащині люди самі облаштували пляж
Жителі містечка Сміла на Черкащині громадою бережуть природу і створюють простір для свого відпочинку.
Кілька років поспіль небайдужі прибирали узбережжя місцевого озера від сміття. Згодом запустили туди рибу. А нині скинулись гуртом грошима – завезли піску, озброїлись лопатами, граблями, сокирами, дошками і цвяхами та облаштували пляж.
Охочих знайшлося чимало. Жінки прибрали сміття і чагарники. Чоловіки з пилками та сокирами звільняли занедбане узбережжя від диких заростей.
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Довершать благоустрій лавки, ліхтарі і сміттєві баки.
Вчора Факти ICTV писали, як живуть у Рецюківщині на Черкащині та які там жахливі дороги – у ямах хоч рибу лови.