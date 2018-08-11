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Прийти зі своїми табуретами: флешмоб у Києві на честь режисера Леоніда Кантера

Посидіти на доріжку – пропонують киянам і гостям міста вітчизняні кінематографісти.

У ці хвилини на Контрактовій площі триває флешмоб на честь покійного режисера – Леоніда Кантера.

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Друзі митця попросили українців прийти із власними табуретами.

Нагадаємо, 4 червня українського режисера Леоніда Кантеравиявили застреленим в одному з сіл Бахмацького району на Чернігівщині. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом самогубства.

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