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Прикарпатське місто Косів летить у провалля: берег підмиває річка

У прикарпатському містечку Косів житлові будинки летять у провалля. Берег підмиває гірська річка, потоки якої наситили літні дощі.

Самотужки врятувати оселі неможливо. Для міста берегоукріплення також не підйомний тягар. Тоді, як загроза підтоплення та руйнування будинків з року в рік лише збільшується.

Берег почав сипатися давно, але так стрімко земля почала падати після липневої повені.

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Вдовж берега з десяток людських хат та школа-садок. У вересні тут навчатимуться 250 діток. Кілька корпусів стоять за два-три метри від берега.

До слова, Україна потопає під відходами.

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