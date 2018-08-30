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Прицільний вогонь по військовим та мирним жителям – ситуація на Донбасі

За минулу добу російські окупанти 18 разів стріляли по наших позиціях. Противник вів прицільний вогонь з міномета калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Ворог цілив по наших позиціях поблизу Станиці Луганської, Кримського, Новотошківського, Троїцького, Світлодарська, Південного. Попри зменшення інтенсивності обстрілів, спокійною ситуацію на Донбасі не назвеш.

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В центрі Верхньоторецька почуватися в безпеці не можна. Під час одного з обстрілів кілька днів тому поранення зазнала місцева мешканка.

Військові на позиціях в районі Верхньоторецького відзначають: навіть попри цей випадок  з початком так званого шкільного перемир’я на цій ділянці фронту стало дещо тихіше. Однак в окопах звикли до стрілянини як обов’язкового елементу війни.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що сили ООС знищили двох окупантів, серед наших є поранені

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