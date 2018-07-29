Псевдореферендуми за Крим: скільки разів РФ зазіхала на півострів

Із 1990-го року слово “референдум” в історії Кримського півострова фігурувало 6 разів.

Ще в січні 1991-го в Криму відбувся плебісцит, на якому більшість проголосувала за перетворення Криму в автономну республіку з окремим союзним статусом.

Cформована за незрозумілими принципами Кримська автономія відчула смак, і в перші роки після проголошення Незалежності України, яку навіть кримчани підтримали більшістю голосів, сепаратистські настрої автономії набирали обертів, згадує Андрій Сенченко, який тоді був наймолодшим віце-премєром Криму.

Згодом ставки підвищуються, ситуація загострюється.

На півострові з’явився свій неконституційний президент – Юрій Мєшков з відверто антиукраїнськими поглядами. І 1994-ого проводить новий фейковий ренферендум.

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На ньому, поряд із питанням розширення власних повноважень, Мєшков запитував про подвійне громадянство. Крім цього, псевдопрезидент хотів запровадити рубль, укласти військово-політичну угоду між Кримом та Росією.

Тож аби не допустити найгіршого сценарію, в березні 1995-го президент Леонід Кучма проводить одночасно і політичну, і силову операцію з придушення сепаратизму.

Кучма телефонує тодішньому російському Президенту Борисові Єльцину і попереджає, що Москва не повинна втручатися.

Потім відправляє загін спецпризначенців, який роззброює охорону Мєшкова і депортує його до Росії.

Силовики дуже чітко погасили сеператистське вогнище. Без жодної краплі крові.

Потім 2003-ого року була епопея з островом Тузла, на який зазіхнула Росія. Тоді президент Леонід Кучма терміново перериває візит у Латинську Америку і летить у Крим.

Миттєво встановлюють прикордонну заставу, стягують кораблі, морпіхів, авіацію.

І головне, наказ від президента – відкривати вогонь у разі порушення кордону. Тоді росіяни відступили.

Та після Кучми офіційний Київ належних висновків не зробив.

На півострові плодилися сепаратиські рухи і проросійські партії. Усе вказувало на добре сплановану спецоперацію, мета якої – відібрати Крим в України.

І вже на так званому “референдумі” 2014 року під дулами автоматів “зелених чоловічків” Кремль завершив свою справу. А що це робив саме Кремль – днями прохопився сам Путін.

Нині статус Криму – це окупована територія. І пожвавити деокупацію може вже інша автономія – кримськотатарська – як корінного народу.

До слова, у Росії спрогнозували, коли Україна поверне Крим.

Опубліковано Липень, 29 в 14:22



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