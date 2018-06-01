Пунктуальність і педантичність – все про життя і менталітет українських німців

Країна, у якій планують відпустку за 8 місяців, а ланч із другом за 2 тижні – точно комфортна не для всіх. Однак, тут уже як свої – Євгенія та Сергій, пунктуальні і педантичні. Їм імпонує німецька ощадливість. Тут не купити черствого хліба чи несвіже тістечко, і такі деталі красномовні.

Якщо щось там залежалось вже 1-2 дні, то це просто викидають. І завжди приносять свіжий товар і булочки.

Живе подружжя у винайнятій квартирі, яка дісталася їм не без нервів. Винайняти житло в Мюнхені складніше ніж на Мангеттені, прискіпливі німці просто сканують майбутніх орендаторів. Плата чимала – понад тисячу євро. Та якщо контракт підписаний, у платника всі гарантії та комфорт.

Менталітет німців – особливий, вони завбачливі, тактовні й педантичні. І цього вимагають і від іноземців.

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В Німеччині люди звикли планувати усе, дуже завчасно. Тобто, ти не можеш подзвонити другові і сказати – сьогодні ввечері зайду в гості. Ти повинен сказати через тиждень зайду.

До речі Мюнхен, не лише комфортне місто для життя, але й для ведення бізнесу. І національність тут не важлива. Головне – це стартовий капітал і трудоголізм.

Але коли з’являється малеча, бюрократична Баварія б’є по нервах.

За вимогливістю та педантичністю баварців – відкритість і справедливість, за гідну плату якісне житло. Усе чесно, без жодних упереджень, суцільна толерантність. Українці тут успішні бізнесмени на рівні з німцями. Потрапити у престижні компанії реально всім, головне хороша освіта і працьовитість.

До слова, Португалія приймає тисячі біженців з Близького Сходу. Країна дуже лояльна до мігрантів – бо вдячна за прихисток своїх громадян під час критичних періодів.

Опубліковано Червень, 01 в 12:14



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