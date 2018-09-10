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Путін, коли на пенсію? В Росії протестували проти пенсійної реформи

Майже 800 затриманих. Традиційно з побиттям та свавіллям правоохоронців – пройшли  акції протесту в Росії. Люди вийшли проти пенсійної реформи. Уряд планує збільшити росіянам пенсійний вік.

Загальнонаціональний день протесту запропонував провести опозиціонер Олексій Навальний. Та сам участі в акції не брав. Наприкінці серпня – його арештували на 30 діб. Пенсійна реформа неабияк розлютила росіян. Уряд планує збільшити пенсійний вік для чоловіків до 65 років, для жінок – до 63.

Навіть рейтинг Путіна впав. Саме його, вже не ховаючись, росіяни звинувачують у тому, що в країні виникла така необхідність.

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Путін пояснив – потреби змін. Та це не допомогло. Росіяни налаштовані боротися за скасування нововведень. Попри кийки, сльозогінний газ та автозаки.

Нагадаємо, Росія з Іраном планували на саміті в Тегерані остаточно поділити Сирію і захопити останній форпост повстанців. Але США пригрозили ударом – навіть по російських військових, якщо вони випадково опиняться поруч.

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