RAB-тарифи таки можуть ввести: чи здорожчає електрика

Восени українців чекає чергова тарифна лихоманка. Оновлений склад Комісії з енергетики та компослуг обіцяє презентувати доопрацьований проект стимулюючого тарифоутворення – так званих RAB-тарифів.

Голова Комісії Оксана Кривенко визнала, через нову методику цифри в платіжках українців зростуть. Утім, сподівається, лише тимчасово, аби згодом знизитися завдяки підвищення ефективності.

Експерти ж наполягають, без врахування їхніх зауважень, ринок нову ціну на електрику не сприйме, бо тарифи винятково зростатимуть.

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Без збільшення тарифів нинішню розгалужену електромережу не зберегти. Відтак, споживачів уже попереджають: за електрику доведеться платити дорожче.

До слвоа, що зміниться в Україні з 1 серпня і протягом місяця – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Опубліковано Липень, 26 в 21:45



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