Рада на канікулах – люди помирають. Гроші на порятунок онкохворих за кордоном скінчилися

Ця історія повторюється з року в рік. Вже закінчились 389 млн гривень, які держава дає на лікування за кордоном наших тяжкохворих, яким не можуть допомогти в Україні. У Міністерстві охорони здоров’я кажуть – у черзі на терапію за кордоном 46 осіб, відправили з початку року – 148.

У коло щасливчиків не встиг потрапити 28-річний Едуард Вітошинський. У нього рак крові і потрібна пересадка кісткового мозку за кордоном, бо в Україні її не роблять.

Але МОЗ не дасть грошей, як би його не просили. У чиновників формальні відписки, мовляв, лише зараз звернулись до мінфіну про виділення додаткових коштів.

Мама хворого каже, часу на бюрократичні переписки у її сина немає, лікувати треба негайно.

Чому МОЗ так забарився – ймовірно через байдужість, вважає голова громадської організації За трансплантацію Юрій Андреєв. Адже торік подібна проблема теж була – гроші скінчились влітку і встигли до парламентських канікул виділити додатково майже 300 млн.

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А ще з лютого у Верховній раді пролежав відповідний законопроект, який проігнорував бюджетний комітет.

Торік через таке зволікання не дочекались у черзі допомоги і померли 17 людей, а цього року вже двоє – каже Андреєв. Нині у списку 21 людина з раком, решта з іншими хворобами. Пересадка кісткового мозку найвірогідніше знадобиться і 25-річному вантажнику машин Андрієві з Київщини, який з грудня хворіє раком.

Його родина вже попродавала все що могла – заради 6-ти курсів хіміотерапії. Власне як усі свої заощадження витратила і сім’я Вітошинських.

Ймовірно, якби чиновники та депутати частіше дивились в очі своїм хворим співвітчизникам, можливо тоді б ухвалювали розумні і своєчасні рішення.

До слова, вчені дійшли висновку, що звичка пізно вечеряти може підвищити ризик розвитку онкологічних захворювань.

Опубліковано Липень, 24 в 12:16



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