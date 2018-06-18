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Радіо в Україні: чому слухають та найпопулярніші радіостанції

Студія однієї з найпопулярнішої радіостанції країни – Хіт FM з покриттям понад 85 % території держави. В ефірі шоу, під яке щоранку прокидаються мільйони українців – Хеппі Ранок.

По при те, що шоу вже більше десяти років, його прихильників лише більшає. Запорука популярності  радіо в епоху інтернету, перш за все це якісна музика.  Щоб випустити її в ефір спочатку тестують на живій аудиторії.

Крім музики ранкові шоу люблять, за влучні й легкі жарти та  інтерактивність.

Телефонують на радіо і чоловіки, і жінки. Вік і професія не мають значення. Це може бути і двірник і прокурор.

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Аудиторія дуже вимоглива – кажуть ведучі. По при десятирічний досвід роботи на радіо, бути в тонусі на світанку, аби дарувати ранковий позитив непросто – каже ведуча Юлія Карпова.

В кожному місті є своя улюблена регіональна радіостанція. Львівська хвиля, їй вже 26 років, це – перше радіо міста Лева за часів незалежності.  Її слухають ті хто любить українські хіти. Ще до впровадження квот, левова частка пісень в ефірі були україномовними.

За понад 100 років радіо не втрачає своєї популярності . Наприклад, Хіт FM щоденно слухає 3 млн українців. Традиційно у той час, коли їдуть на роботу та повертаються додому. Жінки на кухні, чоловіки коли пораються в гаражі або на дачі. Для молоді  радіо це фон для навчання або перекусу.

До слова, щастя людині приносить “спокій розуму”. Досягти його допоможуть співчуття і альтруїзм, впевнений Далай-лама.

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