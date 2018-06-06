Радянські раритети та колекції мотоциклів: мотоклуб у Косові

Він місцевий рушій мотокультури. Василь майже 40 років тому заснував у Косові дві секції мотоспорт та автоспорт. Він не лише тренує дітей, а й власноруч відновлює раритетну авто й мототехніку. А його мотоклуб відомий далеко за межами України.

В його колекції – чеські, австрійські, німецькі та радянські раритети. Зібраній техніці понад півстоліття. І вся на ходу. Василь збирає її і реставрує.

Місцевий мотоклуб діє без державної підтримки. Щоправда, дали приміщення. Тепер це реставраційна майстерня, кімната для нарад та міні-музей.

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У мотоклубі нині 20 осіб, які не уявляють свого життя без мототехніки, більшість чинні спортсмени. Кілька років поспіль клуб тримається в трійці найкращих в Україні.

До слова, на Вінниччині, колишні АТОвці, створили центр фізичної підготовки та реабілітації.

Опубліковано Червень, 06 в 13:40



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