Раніше тут була стайня! Де і в яких умовах працюють поліцейські у Чернігові

Тріщини в підлозі, стінах та на стелі, перекошена будівля, яка може будь-якої миті завалитися – в таких умовах працює кілька сотень чернігівських поліцейських. Будинок, в якому знаходиться міський відділ поліції, декілька разів визнавали аварійним та таким, що ремонту не підлягає.

Тут щодня на робочих місцях – майже 300 поліцейських.

Будівля вкрита тріщинами, на стелі, підлозі, стінах. У відділенні почали закривати кабінети заради безпеки працівників.

Прямо над дверима величезний отвір, дуже широкий, в який дуже просто би помістився м’яч. Наразі отвір закрито цементним розчином. Але це тимчасові міри, тому що воно надовго не збереже міцність будівлі. І знаходитися тут небезпечно.

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Будинок звели 113 років тому, тоді тут була стайня. Після Другої світової добудували кілька поверхів, останнє десятиліття тут працювали правоохоронці. Нині споруду визнали аварійною.

Тріщини замазують цементним розчином, але розуміють, що надовго це не врятує. Аби меблі трималися на кривій підлозі більш-менш рівно, підкладають дерев’яні бруси. Щоб не опинитися під завалами, ситуацію контролюють за допомогою маячків.

Куди переїдуть поліцейські у міськраді ще не визначили. Серед запропонованих приміщень – інститут геологорозвідки чи в міську податкову інспекцію. Але остаточний варіант ще не обрали, адже треба врахувати де розмістити зброю, секретні документи та слідчо-оперативні групи. Вони мають бути в центрі, аби оперативно виїжджати на виклики.

До слова, на колишньому кар’єрі з видобутку піску поблизу села Садове Близнюківського району Харківської області сьогодні близько 11.00 загинув 18-річний хлопець.

Опубліковано Травень, 31 в 11:46



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