Рання черешня – як обрати, наскільки безпечна та ціни

Мелітополь – столиця української черешні. І грунти, і клімат тут – найкращі для цих плодів. Тож черешневі сади є ледь не у кожного. У пані Галини вони розкинулись аж на 150 га.

І хоч черешня дрібніша, ніж торік, зате солодша. А ще, каже фермерка, безпечна. Обробляють її препаратами від шкідників, лише за два тижні до збору і під суворим контролем агрономів.

Кілограм такої черешні перекупникам продають за 18 грн. На місцевому ринку можна знайти ще дешевшу. Все залежить від сорту та величини. Присадибна – по 15, 25 грн, чим більша, тим дорожча.

А це вже черешневі сади Буковини. Пані Зіна зриває найпопулярніший в Україні сорт – Валерій Чкалов. Вона темно червона, соковита та м’ясиста. Оптова ціна на цю черешню тут стартує від 12 грн за кг. Ранню садівники вже майже розпродали.

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У цьому саду вирощують два сорти. Адміральська, а також Генеральська. Одна темночервона, друга світложовта з червоним бочком. Але і та, і та солодка та смачна, переконує господар. Щоправда, на продаж піде не все.

Черешню продають перекупникам. Оптові ціни змінюються ледь не щодня. Нині партію здали всього лиш по 8 грн. Але про такі ціни у Києві лише мріють. До столиці черешня, подолавши кількасот км, доїжджає інколи удесятеро дорожчою.

Смачна, але чи безпечна? Розпізнати серед такої кількості черешень екологічно чисту дуже складно. Слід обов’язково запитувати документ про проходження лабораторної перевірки.

Та похвалитися таким на стихійному ринку можуть далеко не всі. Дієтологи рекомендують задля безпеки замочувати черешню у воді, хоча б на 20-30 хв. А ще, з”їдати не більше 300 гр за один раз.

Ну а продовці прогнозують, уже через тиждень – два черешні буде більше, вона буде і безпечнішою і дешевшою.

До слова, Факти писали, як обрати безпечну ягоду.

Опубліковано Травень, 31 в 19:26



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