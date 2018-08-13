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Рання діагностика слуху у дітей: проект Ірини Лисенко у Нових лідерах

Нові ідеї, які змінюють світ: учасниця проекту Нові лідери Ірина Лисенко хоче аби в усіх областях України з’явилися прилади ранньої діагностики слуху у немовлят.

Вона знає, як це важливо, бо стикалася з цією проблемою і переконана, так можна допомогти багатьом дітям. Адже часто, на жаль, батьки малят дізнаються про глухоту надто пізно – тож втрачають час.

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Чотири з тисячі українців народжуються із вадами слуху. Причому 90% з них – з’являються у здорових родинах і лише 10% цю ваду успадковують.

Треба створити реєстр нечуючих і обов’язково допомогти із сурдологами в областях – адже фахівців там дуже мало.

Раніше Факти ICTV писали, як оновити політичну еліту – проект Павла Грабського.

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