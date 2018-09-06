Rapid Trident 2018: танкові маневри, водяні перешкоди та звільнення територій

Танкові маневри, подолання водної перешкоди та звільнення території від загарбника. Наймасштабніші міжнародні навчання Rapid Trident перейшли до активної – практичної фази.

На Яворівському полігоні, що на Львівщині, з’їхались майже 2,5 тисячі військовослужбовців з 14 країн світу. Разом з українськими військовими вони відпрацьовують бойову тактику та діляться набутим досвідом.

Армійці своєю роботою задоволені. Кажуть, показові навчання максимально наближені до бойових.

Організатори навчань переконані, такі навички допоможуть воякам у подальшому краще виконувати бойові завдання на Сході України.

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Масштабні військові навчання стартували на початку цього тижня. У них беруть участь понад 2,5 тисячі вояків і 350 одиниць техніки. З українського боку задіяли армійців 54-ї окремої механізованої бригади, прикордонників, бійців Національної гвардії та Управління держохорони. Разом з ними удосконалюють бойову майстерність вояки з Америки, Німеччини, Польщі та Молдови.

Нагадаємо, околиці Горлівки залишаються однією із найгарячіших ділянок фронту. Тут кремлівські найманці гатять по наших позиціях із кулеметів та гранатометів.

Опубліковано Вересень, 06 в 20:06



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