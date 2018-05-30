Реакція на “вбивство” Бабченка: що пишуть ЗМІ та соцмережі

Вперше за 2 тисячі років воскресіння сколихнуло український інтернет.

Останню добу соцмережі бурхливо обговорювали вбивство журналіста Аркадія Бабченка, шукали кінці у Російській Федерації та ганьбили вітчизняних правоохоронців.

Жодне ЗМІ не проігнорувало смерть колеги.

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Та СБУ ошелешила усіх – вбивство військового кореспондента – це інсценування. Це породило не меншу хвилю постів у соцмережах.

До слова, як СБУ затримувала замовника “вбивства” Бабченка.

Опубліковано Травень, 30 в 22:02



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