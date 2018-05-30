Реакція на “вбивство” Бабченка: що пишуть ЗМІ та соцмережі
Вперше за 2 тисячі років воскресіння сколихнуло український інтернет.
Останню добу соцмережі бурхливо обговорювали вбивство журналіста Аркадія Бабченка, шукали кінці у Російській Федерації та ганьбили вітчизняних правоохоронців.
Жодне ЗМІ не проігнорувало смерть колеги.
Дивіться: Відео того, як Бабченко з’явився на брифінгу СБУ
Та СБУ ошелешила усіх – вбивство військового кореспондента – це інсценування. Це породило не меншу хвилю постів у соцмережах.
До слова, як СБУ затримувала замовника “вбивства” Бабченка.
2018-05-30Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.