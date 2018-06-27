Реймське Євангеліє – таємниці тисячолітнього рукопису родом з України

Реймське євангеліє – під такою назвою цей рукопис знають у світі. Його автор невідомий, а про місце створення точаться суперечки.

Книга складається з двох різних манускриптів, поєднаних в один наприкінці 14-го століття в Еммауському монастирі Праги. Перша частина – давніша, написана кирилицею, друга – глаголицею.

Майже напевно, що першу частину кирилицею створили на території сучасної Україні в 11-му, найпізніше у 12 столітті.

Однак припущення, що євангеліє привезла до Реймса у тому ж 11 сторіччі київська княжна Анна Ярославна так і залишається красивою легендою.

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Згідно з історичними документами, рукопис потрапив до Реймса лише наприкінці 16-го століття. Його придбав і подарував місцевому кафедральному собору кардинал Карл Лотарингський.

Відтоді народилася інша легенда про те, що на оздобленому коштовним камінням євангелії присягали французькі королі.

Попри спростування красивих легенд, історичним залишається факт одруження франкського короля Генріха І із донькою київського князя Ярослава Мудрого принцесою Анною. Це сталося тут у Реймському соборі 19 травня 1051 року.

Саме тому українська громада Франції обрала травень для відзначення Днів Анни Київської. Вони відбуваються у містечку Санліс, де майже 1000 років тому королева Анна заснувала абатство.

На давньому документі навіть зберігся її підпис. Написання літер схоже на шрифт Реймського євангелія.

Дослідити постать доньки Ярослава Мудрого – одне із завдань Культурного центру Анни Київської у Санлісі. Для цього планують залучити провідних істориків з України, Франції та США.

Для вивчення Реймського євангелія теж з’явилася гарна нагода. Віднедавна манускрипт знову доступний для дослідників. Минулі 3 роки він перебував на відновленні.

Для таких давніх книг умови зберігання суворі: у коробці, у сховищі, у повній темряві. Тільки так можна не втратити не лише тисячолітній рукопис, а і його таємниці.

До слова, Кличко виступив з ініціативою підняти штрафи за псування пам’яток архітектури.

Опубліковано Червень, 27 в 15:35



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