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Реконструкція центрального парку Дніпра: проект Сергія Головацького у Нових лідерах

Навчити активістів, як стати управлінцями та ефективно працювати заради розвитку міста, саме такий проект реалізує учасник Нових лідерів Сергій Головацький. За плечима чоловіка десятки успішно втілених в Дніпрі стартапів. Нині він разом з командою активно розвиває культурний та туристичний напрямки. Один з найбільших проектів – реконструкція центрального міського парку.

Це перший туристичний центр у Дніпрі, який Сергій разом з однодумцями створили 7 років тому. Відтоді він успішно працює, і кожний другий турист, який приїжджає до міста, обов’язково сюди заходить.

Сергій Головацький – автор багатьох успішних проектів.  Він створив кілька громадських організацій і  традиційно з розмахом проводить фестиваль 100Пудівка.  Нині команда Сергія працює над проектом реконструкції центрального міського парку.

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Створити комфортні зони відпочинку, вдосконалити інфраструктуру, наповнити парк арт-об’єктами та спортивними майданчиками – все це, каже Сергій, можливо. Головне бажання та команда зацікавлених людей. Реконструкція парку, частина проекту від активістів до управлінців. Головна ж мета – створити ідеологічно нову команду, здатну взяти управління містом у свої руки.

Проект розрахований на 11 місяців. За цей час уже сформована команда проходить тренінги та навчається насамперед, основ системи міського управління.

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