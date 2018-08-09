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Рекордні 3 години обстрілів – бойовики накрили Авдіївську промку

До вечірньої атаки окупаційні війська готувались цілий день.

Щільність вогню була такою, що бетонні стіни авдіївських ангарів не були надійним захистом для армійців. Будь-яка щілина ставала траєкторією ворожої кулі.

Поки одні бійці гасили вогонь противника, інші гасили вогонь на мішках для укриття.

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Бій на Авдіївській промзоні тривав рекордні для хлібного перемир’я три години. Загасити вогонь противника вдалося близько другої ночі. Але і після цього армійці не залишали свою зброю, поки не підготували до наступних атак бойовиків.

Вчора Факти ICTV писали про нову тактику бойовиків.

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