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Ремонт для бідних в Португалії: що за проект та кому допомагають

Бідні люди є усюди, навіть у Португалії є родини, які не в змозі самотужки зробити ремонт в оселі – тож їм на допомогу приходять волонтери.

Франциско з колегами робить  ремонти тим, хто не може собі цього дозволити. Він – куратор проекту в Лісабоні, вони – волонтери, які кілька годин на тиждень шпаклюють та фарбують.

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Антоніо започаткував проект ще 2010 року. Спочатку поєднував благодійність зі свою спеціальністю інженера. Тепер його фах допомагає здешевити вартість ремонту: всі технічні розрахунки на ньому.

До слова, нині Греція повернулась до блошиних ринків, бо люди не можуть купувати нові речі.

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