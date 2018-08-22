Репетиція параду 2018: авіація і важка техніка у Києві

На Хрещатику пройшла генеральна репетиція параду до Дня незалежності. Подивитися на дійство прийшли сотні киян і гостей столиці.

Глядачі побачили відновлене озброєння ще радянського зразка, зокрема реактивна артилерія, танки, бронетехніка, якою нікого не здивуєш на фронті, системи Проти повітряної оборони С300 для боротьби із ворожими літаками.

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Окремо варто зупинитись на новітніх розробках української оборонки. Це, перш за все самохідна гаубиця з милозвучним іменем Богдана, яку розробники представили напередодні. Її повністю виготовлено із українських комплектуючих і має вона вже натівський калібр 155 міліметрів.

Завершив парад проліт авіації над Майданом.

Нагадаємо, 19 серпня під час репетиції одна з бойових машин, яка рухалася в колоні військової техніки, виконуючи поворот, здійснила зіткнення з будівлею по вулиці Ярославській.

Опубліковано Серпень, 22 в 21:46



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