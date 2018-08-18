Репетиція параду до Дня незалежності у Києві

В центрі Києва сьогодні ввечері велелюдно – на Хрещатику репетиція параду до Дня незалежності. Організатори обіцяють неймовірне дійство.

На Хрещатику з хвилини на хвилину почнеться репетиція параду до дня незалежності. І хоча це лише тренування – виглядає усе масштабно. Вздовж вулиці вже зібралися чимало глядачів.

Кияни та гості столиці, кажуть що прийшли насолодитися видовищем. Подивитися на наших захисників та зразки техніки. До речі, міністерство оборони обіцяє представити сучасне озброєння. У тому числі ракетне та артилерійське.

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З гармат, до речі, збираються навіть постріляти. З вогневої точки на Трухановому острові влаштують салют десятьма залпами. І сьогодні, і 24-го числа. Тож, киян та гостей міста просять не лякатися.

А вже під час параду на День незалежності у параді візьмуть участь бійці Нацгвардії, СБУ, прикордонної служби – загалом 4,5 тис. військовослужбовців.

Вперше в історії України Хрещатиком пройдеться і розрахунок жінок-військовослужбовців. Покажуть також 250 одиниць техніки. Серед них буде навіть авіація.

До слова, на День Незалежності метро працюватиме довше.

Опубліковано Серпень, 18 в 19:57



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