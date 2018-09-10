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Ретро-техніка у Запоріжжі: як відновлюють та які експонати можна побачити

Раритетні й унікальні. У Запоріжжі стартував перший фестиваль ретро-техніки. Тут автівки й мотоцикли, яких ви навряд чи побачите на вітчизняних дорогах.

Вони є лише в музеях та приватних колекціях.

На фесті представлені й штучні експонати справді світового рівня. Наприклад, мотоцикл Прем’єр, виробництва Австро-Угорщини 1925 року знайшли під час розкопок у замку на Західній Україні, та відновили лише за фотографіями. Фактично, на сьогодні другої моделі у такому стані просто немає.

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На відновлення одного ретро-автомобіля може йти від півтора до десяти років. Але, задоволення, як кажуть власники, від поїздок на такому авто порівняти не можливо ні з чим. До того ж, де б не з’являлася така ретро-техніка, вона завжди викликатиме підвищений інтерес. Та не залишає нікого байдужим.

До слова, наймасштабніші міжнародні навчання Rapid Trident на Львівщині перейшли до активної – практичної фази.

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