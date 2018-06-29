Реєстрація для вступу у виш: покрокова інструкція

Уже за кілька днів стартує активна фаза вступної кампанії. Цього року новацій найменше, але вони вдосконалюють вступні випробування минулих років. Що потрібно знати, аби успішно змагатися за вступ до омріяного вишу.

Час обирати виш. Вперше дозволили подавати сертифікати за аж 3 останні роки, крім сертифікату з іноземної. Та всім абітурієнтам незалежно від року випуску треба реєструвати новий електронний кабінет на сайті ez.osvitavsim.org.ua. Для цього треба прочитати інструкцію та мати атестат, додаток до нього, сертифікат ЗНО, скановану фотокартку та коректну електронну пошту, до якої завжди є доступ.

Із новацій також – середній бал додатку цього року мають вирахувати самі абітурієнти. Для цього створили спеціальний калькулятор на сайті для вступників. Прикрашати свій бал не варто, адже їх перевірятиме кожен виш. Починати можна з 2 липня і час є аж до 25-го. З 12-го почнеться подача заяв. Тому в перші дні панічно реєструватися не варто.

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Кожен електронний кабінет та вся внесена інформація цього року ще більш захищені. Відповідна програма активується автоматично, щойно ви зареєстрували свій кабінет, тому може підвисати.

На бюджет цього року можна подавати 7 заяв на 4 спеціальності. Зберігаються заохочення для вступників із села та тих, хто іде на природничі та технічні спеціальності. Так званий сільський та галузевий коефіцієнти. Усі заяви подаються в електронному вигляді. Паперові документи подають лише пільговики. За спрощеною схемою вступають випускники з Криму та Донбасу. На творчі спеціальності теж нові умови.

Якщо у вступників виникають проблеми на різних етапах – уже сьогодні і до 17 серпня працюють гарячі лінії. Телефонувати можна з понеділка по п’ятницю. Або ж надсилати запитання на електронну пошту [email protected]

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Опубліковано Червень, 29 в 16:33



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