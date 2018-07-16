Реєстрація та закриття ФОПу швидко – проект Віктора Євпака у Нових лідерах

Віктор Євпак з Черкас у сфері IT – мов риба у воді. Майже 10 років займається програмуванням, зібрав навколо себе за цей час більше сотні однодумців.

Разом розробили з півсотні стартапів, які успішно працюють в Європі, Америці та в Україні. Але в нашій країні бюрократія і марудне адміністрування стає на заваді легкому веденню бізнесу.

Цю команду креативних IT-шників Віктор Євпак почав збирати 9 років тому. Тоді переїхав з дружиною-англійкою в Черкаси і з нуля почав об”єднувати однодумців, яких уже понад 100.

Працювали для Sony, Samsung, Wimbledon. Стартапи цієї команди успішно працюють і в Україні. Зокрема, Kidslox визнано одним з десяти найкращих стартапів України минулого року. Це програма, що дає змогу батькам контролювати місцеперебування дітей.

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Обмеження можна ставити на конкретні додатки, контенти, час: вимикати дитячий смартфон на ніч А це інший стартап – Mapamagic, система реального відстеження громадського транспорту. Її розробили спочатку для партнерів у Лондоні і згодом втілили безплатно для Черкас, як соціальний проект.

З комп’ютера чи додатку в телефоні в реальному часі можна відстежити потрібний автобус, яка найближча зупинка і час до секунди до потрібного транспорту.

Щоб історій успіху було якомога більше в Черкасах і по всій Україні, Віктор бере участь у проекті Нові лідери. Презентує свій електронний ФОП для полегшення життя малому бізнесу. За основу взяв досвід Естонії, яка зробила електронне громадянство, і США, де реєстрація компанії триває лічені хвилини.

Швидкі реєстрація та закриття ФОПу, автоматична звітність – значно полегшать ведення бізнесу, переконаний Віктор Євпак.

Нагадаємо, відновити інформаційну справедливість та покращити імідж України у світі – програма Євгенії Безпалової у проекті Нові лідери.

Опубліковано Липень, 16 в 11:12



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