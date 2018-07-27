Рідкісне місячне затемнення 27 липня 2018: Земля опиниться між силами гравітацій

Наближається повне місячне затемнення. Це найповніше і найдовше затемнення у 21 столітті, до того місяць матиме дивовижну підсвітку – стане криваво-червоним.

Також поруч буде і червона планета Марс – таке явище можна спостерігати лише раз на 200 років.

Фахівці кажуть, земля опиниться між силами гравітацій – з одного боку місяць з марсом – з другого – сонце.

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Якщо астрономи вивчили рух небесних тіл і просять не боятися затемнень, астрологи закликають бути обережними і підбивати життєві підсумки.

– Місячні затемнення мають інший характер. Вони про завершення, про закриття великих ділянок нашого життя. Ми вже отримуємо результати, і ми, або насолоджуємося цими результатами, або говоримо все, я більше так не хочу, не хочу ці відносини, роботу, – коментує астролог Анна.

Нагадаємо, місячне затемнення 27 липня буде видно не на всій території України через дощову погоду.

Опубліковано Липень, 27 в 21:50



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