Рідких кольорів та високої міцності – як добувають граніт та скільки заробляє Україна

В Україні величезні запаси граніту. Приблизно 2 млрд куб м. Кристалічний щит тягнеться через всю країну з північного заходу до південного сходу. Це Житомирщина. Регіон – найбагатший на унікальний камінь. Всіх кольорів веселки, за своїми фізико-хімічними властивостями, вони найнадійніші в світі.

Ще чверть століття тому в області було всього 25 кар’єрів з видобутку граніту, нині копалень майже 200. Виглядає кар’єр як гіганський котлаван в якому цілодобово гуде техніка. Так добувають гранітний щебінь, з якого будують дороги та фундаменти будинків. На місяць тут, на Пекарщинському кар’єрі видають до 60 тис тонн.

Граніт з карєру тут подрібнюють в 3 етапи, а потім сортують на дуже дрібне, середнє та велике каміння. 90% продукції продають на вітчизняному ринку, ще 10 – купують поляки та балтійці. До 2014-го 40% українського каменю йшло до Росії. Наш щебінь цінується за легкість, міцність і низьку радіоактивність.

А це інший спосіб видобутку. Величезні брили ось так вирізають перфораторами. Потім везуть на обробку, де з них виготовляють бруківку, облицювальну плитку, стільниці, пам’ятники.

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Купують клієнти з Києва,Штудгарта та інших міст Європи, бо вона якісна та недорога. Поліський камінь можна побачити в київському та московському метро, на Мавзолеї на Красній площі, на Майдані Незалежності.

Із Житомирського граніту звели пам’ятники Шевченку у Харкові й Парижі. Камінь популярний за красивий малюнок та хорошу структуру. Європейці дуже цінують чорний лабрадорит. Він найдорожчий.

Видобуток лабрадаритів почався із настанням незалежності України. досить популярний камінь в країнах Європи, особливо в Італії. Багато такого каменю експортуєтьяс в Китай.

Це Коростишів – столиця українського граніту. Виробами з нього, здебільшого пам’ятниками тут торгують чи не в кожному дворі. У майстернях з самісінького ранку кипить робота.

В Коростишеві давно граніт не добувають. Його звозять сюди з усієї області. До речі, більшість кар’єрів приватні. Але через мораторій на перевірки – ніхто не знає скільки і чого добувають.

До слова, копачі бурштину напали на поліцейських на Рівненщині.

Опубліковано Червень, 20 в 18:14



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