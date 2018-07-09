Рік за гратами – в Італії розпочався суд над Віталієм Марківом

Сеньйор Мікеле завжди говорить тільки “наш син”. Він носить футболку з українським тризубом. І саме він 30 червня минулого року зустрічав Віталія Марківа в аеропорту Болоньї, аби якнайшвидше доправити його до матері.

Просто в аеропорту Віталія Марківа затримують італійські правоохоронці за підозрою в причетності до загибелі італійського фотографа Андреа Рокеллі в 2014 році під Слов’янськом.

Звинувачення й до сьогодні ґрунтується на свідченнях французького журналіста Вільяма Роглона, який був поруч з Рокеллі під час обстрілу, і вижив, – та ще 2-х італійських журналістів. Вони подзвонили Марківу після загибелі Рокеллі, і Віталій переконав їх не їхати на місце трагедії, бо було дуже небезпечно.

Марків факт дзвінка не спростовує. Тому журналісти і зробили висновок, що стріляв саме він. Адвокат Віталія Марківа каже, що ще й досі не бачив результатів жодної експертизи. Навіть балістичної.

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Андреа Рокеллі, ймовірно, загинув від уламків міни. Хоча на той час Нацгвардія не мала на озброєнні мінометів. А за Віталієм Марківим був закріплений автомат Калашникова. Батьки Андреа Роккеллі переконані, що Марків винен. Які підстави для цього – пояснювати відмовляються.

Прокурори нічого не коментують. А на першому слуханні справи в суді по суті до самої суті так і не дійшли. Та стався неочікуваний поворот: до справи долучили цивільний позов спілки італійських журналістів до держави Україна.

Для Віталія це означає подальше перебування у в’язниці. Для України – напругу у відносинах з Італією, де й без того Україна сприймається крізь призму російської пропаганди.

Загиблий Андреа Роккеллі, до речі, був першим та чи не єдиним в Італії, хто озвучив правду про події на Майдані. Віталій Марків перебуває у в’язниці вже рік. Наступне судове засідання відбудеться 14 вересня.

До слова, омбудсмени України та РФ домовилися відвідати в’язнів у тюрмах.

Опубліковано Липень, 09 в 21:45



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