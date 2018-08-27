Ріки замість доріг: у Львові назвали причину затоплення міста
У підтопленнях Львова від рясних дощів, винувата активна забудова – місто справді перетворюється, як багато міст в Україні, на мегаполіс з бетону і воді не вистачає живих грунтів.
Міські чиновники Львова вину за потопи перекладають на природу та архітекторів, мовляв колектори чисті.
Нині ж у Львові зруйнований асфальт, вирвана бруківка і понівечені дощоприймачі.
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Екологи про такі наслідки попереджали ще взимку. Адже піскосуміш, якою посипають вулиці під час ожеледиці, а також недопалки і папірці – засмічують дощоприймачі.
До слова, з ким судитися і які шанси отримати гроші автовласникам після пошкодження машин потопами.
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