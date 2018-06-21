Робота у Греції: де платять найбільше і як обдурюють

Загальна кількість населення – 11 млн, працездатних – 3,5. Серед них мільйон безробітних. Ситуація в Греції кричуща і найгірша в Європі.

До кризи Марія працювала охоронцем в аеропорту. Зарплата була хоч і не висока 600 євро, зате стабільна. Після скорочення жінка так і не знайшла щось подібне.

Вже 6 років Марія готує їжу для таких, як вона. За це отримує невеликі гроші,за які орендує кімнату, плюс їжа постійно є. Однак проблем не поменшало, тепер її син без роботи.

Найуразливіші молоді люди та жінки. Такі, як Марія, виживають на місці – в свої 46 вона не поїде за кордон, а от її син точно не залишиться.

Олександра поки не збирається за кордон, та вже 4 роки після отримання диплому МВА, роботу знайти не може. Держава не допомагає, бо чоловік працює.

Бути держслужбовцем у Греції наче виграти джек-пот. Зарплата від 850 євро і тебе, фактично, не можуть звільнити. Чоловік Олександри категорично відмовився від інтерв’ю, бо не узгодив це з керівництвом. А ризикувати зарплатнею в 1800 євро не хоче. Це великі гроші для Греції, але вистачає лише на необхідне.

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Та все ж ситуація в країні з працевлаштуванням поліпшується.

Дімітріс та Крісіїда. Після тривалого безробіття чоловіка, вирішили брати ситуацію в свої руки і на піку кризи відкрили кафе.

Господарі закладу майже не присідають. У Дімітріса виходить найсмачніша піца в районі, Крісіїда – і за бармена, і за хостес, і за офіціантку, якщо багато людей. Зараз у них вже семеро помічників.

Господарі отримують не набагато більше, але не скаржаться. Левову частину прибутку забирають податки.

Ризикнувши відкрити власну справу, подружжя ще й дитину завело,у кризу більшість греків на це не наважувалося. Але Дімітріс з Крісіїдою вирішили: житимуть тут і зараз. І навіть думають про другого малюка.

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Опубліковано Червень, 21 в 10:57



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