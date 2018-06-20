Робота у кол-центрі: курйози, обов’язки і зарплата

“Я ненавиджу своє життя! Я хочу вчинити суїцид. Ні, я хотів би взагалі не народжуватися”. Такі зізнання час від часу, чує Олена. Дівчина вже понад 3 роки працює консультантом гарячої лінії з питань насильства в сім’ї та торгівлі людьми. Зізнається, до подібних дзвінків ніколи не можна бути підготовленою, адже на тому кінці проводу щораз інша життєва ситуація. Найдовша розмова Олени тривала 2 години.

Лінія працює 24 на 7, навіть на свята чи вихідні. Там лише психологи, юристи та соціальні педагоги. Перед початком роботи потрібно пройти співбесіду та спеціальну тижневу підготовку. Головна вимога – бути небайдужим, тож кожну історію консультант пропускає через себе.

А ось до кол-центрів телефонують хоч і не з життєвими історіями, втім робота оператора тут не менш стресова.

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Нині Павло – директор з маркетингу, але й досі пам’ятає як починав на лінії. Каже, найважче було швидко переключатися на інший дзвінок, не зависати на попередньому емоційно. Не миналось і без курйозів.

Оператори контактного центру в середньому розмовляють по телефону 75% робочого часу. Це близько 6 годин за стандартну 8-годинну зміну. Зазвичай в кол-центри беруть людей без диплома. Хоча перевагу віддають філологам.

Зарплата різна від 7 до 10 тис грн. Але плинність кадрів чимала, тож вакансії операторів гарячих ліній входять у топ-5 запитів студентів. Для одних це стає стартом кар’єри і першим досвідом, для інших підробітком на час навчання у виші, а хтось одразу не витримує і йде після першої ж співбесіди.

До слова, професія сантехнік – де навчають та скільки зарплата.гаряча лінія,

Опубліковано Червень, 20 в 14:16



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