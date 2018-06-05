Робота у метро: що робить і де спить машиніст

Робота починається зі сну. Щойно познайомившись з машиністом, він шокує інформацією. Аби виїхати в перший рейс о 5.20 ранку, слід прийти на роботу біля першої ночі, і лягти спати.

На перший поїзд машиністи ночують в депо, тамє кімнати відпочинку. Машиністи останніми поїздами після першої години ночі заїжджають в депо і лягають спати.

Спати на роботі машиністу доводиться 5-6 разів на місяць, однак правила є правила. Сон розписаний похвилинно, аби машиніст не проспав його розбудять, на збори 20 хв.

Перед виїздом перевіряють тиск, тест на алкоголь і адекватність.

Після медогляду, йдуть до господарки всіх потягів, у неї ключі від рухомих складів У цей час поїзд миють із шампунем.

Пересуватися депо стороннім вкрай небезпечно, особливо через напругу в 825 вольт постійного струму.

Та попри всю небезпеку, тісне робоче місце і 8 годин на самоті в тунелях, Максим любить свою роботу. Він – щасливчик,бо здійснив мрію дитинства.

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Максим працює в метро 14 років, починав із залізниці. Аби стати машиністом, рік вчився в училищі. Перший рейс запам’ятав назавжди.

Чоловік зізнається, професія геть не романтична. Машиніст має бути стресостійким та психологічно підготовленим. Найважче це заїзд потяга на пасажирську станцію. Страшний для машиніста сон – людина, яка кидається під потяг.

Хоча і з таких моментів Максим вижимає максимум романтики.

Виявляється, кожний вагон потяга може рухатися окремо, навіть без кабіни машиніста, але для цього слід підключити пульт керування.

Аби виїхати на потрібну колію, Максим спочатку маневрує.

Наступні 8 годин він проведе на самоті, перевозячи десятки тисяч пасажирів. Розганятиметься Максим не більше 80 км на годину, гнав би й швидше, однак правила безпеки не дозволяють.

До слова, інституту мікробіології і вірусології, які відкриття роблять українські науковці.

Опубліковано Червень, 05 в 17:09



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