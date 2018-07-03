Робота в США: в готелях, ресторанах і на фермах не вистачає 60 тис. робочих

У США бракує сезонної робочої сили. Низка бізнесів по всій країні – від готелів до крабових ферм – страждають через нові імміграційні обмеження адміністрації Трампа.

Білий Дім закликає бізнесменів замість сезонних робітників-іноземців, серед яких нерідко є і українці, брати на роботу американців. Однак ті за порівняно малі гроші не хочуть важко працювати.

Крабовий бізнес Мериленду – візитівка штату. Половина компаній просто не відкрилися через нестачу робітників. Але також сезонної робочої сили не вистачає і на ландшафтних роботах у Колорадо.

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Експерти кажуть, імміграційна політика чинної адміністрації, яка покликана захистити американських виробників, призводить до справжньої кризи робочої сили.

Нагадаємо, Трамп написав листи партнерам по НАТО.

Опубліковано Липень, 03 в 22:03



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