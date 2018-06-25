Робота водія в Україні: зарплати, вимоги і чому мало бажаючих

Знає всі українські дороги, але більше любить рейси за кордон. Юрій Гуцол далекобійник із 30-ти річним стажем.

Чоловік каже, закордонні відрядження приносять більший прибуток. І пояснює, чому професійних водіїв в Україні залишилося обмаль.

– Люди тікають на більшу зарплату, хотілось щоб стабільність була, звичайно, щоб зарплата щонайменше тисяч 30, – каже Юрій Гуцол, водій далекобійник.

В обласному центрі занятості показують невтішну статистику. На початок року вінницькі роботодавці потребували щонайменше тисячу фахових водіїв. Зараз цю цифру вдалося скороти до 120.

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Вінницька транспортна компанія потребує щонайменше 50 водіїв.

Підприємство за власний кошт готує шоферів на тролейбуси, автобуси і трамваї, аби тільки працювали. А ще пропонують повний соціальний пакет і премії за перероблені години.

А ще на додачу – база відпочинку, гарне харчування та душові – усе це показує керівник депо. Переконуючи – підприємство намагається створити всі умови, аби тільки люди не лишали робочі місця.

Роботодавці готові платити за роботу водія від “мінімалки” до 12 тис грн. Саме такі суми вказують під час подачі вакансій у центр зайнятості.

Але як пояснюють фахівці центру – за ці гроші ставлять перед шоферами надто великі вимоги – розвантаження, самостійний ремонт і матеріальну відповідальність за вантаж.

Тож аби вберегти професіоналів, роботодавці мають не тільки підняти зарплату, а й покращити умови праці.

До слова, коли маршрутки зникнуть з доріг Києва.

Опубліковано Червень, 25 в 11:57



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