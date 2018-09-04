Роботи замінять людей: що робити, аби не втратити свою роботу

Сучасні технології надшвидкісними темпами змінюють світ. І нас це торкнеться найбільше – до 2030 року роботи масово замінять людей на роботі. За останніми даними, понад вісімсот мільйонам працівникам доведеться шукати нове місце.

Приміром, сантехніків і садівників зміни поки не зачеплять, зате постраждають оператори станків, співробітники бек-офісів, ресторанів швидкого харчування. І щоб залишитися при справі людям доведеться швидко адаптуватися і більше вкладатися у підвищення кваліфікації заради нових навичок, досконало вивчати науки.

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Українські школярі роль науки – недооцінюють. Цьогоріч майже половина абітурієнтів не змогла розв’язати навіть задачу для 8-ого класу з математики. І дарма – запевняють рекрутери. Адже на ринку праці останніми роками більше полюють саме на технарів.

Однак математика – не лише для технарів. Вміння аналізувати, будувати стратегії та вирішувати складні задачі – те, що стане в нагоді у будь-якій сфері.

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Опубліковано Вересень, 04 в 11:17



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