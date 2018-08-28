Родина вигнала з хати пенсіонера і змусила жити в потрощеній автівці

У Луцьку чоловік змушений жити у власній автівці у дворі будинку. 61-річного пенсіонера виселили з квартири дружина та її син, де усі разом колись сім’єю прожили понад 15 років. 61-річний пенсіонер не стримує сліз. Каже, ніколи не думав що на старості літ так житиме. У червні лучанин потрапив в аварію, більше місяця провів у лікарні. Та коли прийшов додому – оторопів – у квартирі змінили замки. Тепер там мешкають квартиранти.

Чоловік має інвалідність першої групи, у нього проблеми з ногами після травми хребта. Ним опікувався син дружини, якого пан Георгій усиновив і навіть переписав разом дружиною на нього квартиру. Сама жінка понад 10 років на заробітках в Італії. А син, як стверджує пенсіонер, від опіки над батьком начебто відмовився і нібито виселив його з квартири.

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Помітивши, як чоловік цілими днями сидить у потрощеній машині і ночує там, майже не виходячи з авто – сусіди занепокоїлися та викликали поліцію. Зараз чоловіка підгодовують сусіди, приносять воду та каву щоб трохи зігріти після холодної ночі. Перуть речі. Вони просто шоковані – не збагнуть, як родина могла так вчинити.

У департаменті соціальної політики руками розводять – чоловіка шкода, але безкоштовно помістити хворого пенсіонера в соціальний заклад не можуть, а син оплачувати 6,5 тисяч грн. у місяць відмовився. У чоловіка ще є рідна сестра. Зараз соціальні служби вмовляють жінку взяти пенсіонера до себе. Адже іншого варіанта для нього немає. Окрім як жити на вулиці.

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Опубліковано Серпень, 28 в 17:19



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