Роками без показів, у занепаді – що чекає на кінотеатр Зоряний

Колись у ньому показували кіно, та згодом глядацьку залу окупували політики. Мова про кінотеатр Зоряний на Печерську.

На довге десятиліття він став штабом сумнозвісної Партії регіонів. Але після втечі Януковича будівля занепадає.

Кияни бояться втратити Зоряний назавжди. Тим паче, що вже з’явився проект майбутнього хмарочосу на місці кінотеатру.

Утім, до порятунку Зоряного долучилася Київрада, яка проголосувала за повернення будівлі в комунальну власність.

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Нині тут немає ні орендарів, ні відвідувачів, ні охорони. Двері заблоковані будівельним сміттям, а ворота – завішені плівкою.

Тарас Чорновіл вперше потрапив на з’їзди в Зоряному 2004-ого, коли сам був соратником Януковича. Згадує, на ті часи приміщення виглядало по-багатому.

Працював дорогий ресторан, а партійні керівники мали власні кабінети з виділеним урядовим зв’язком.

Зоряний використовувався виключно в партійних цілях. Ні про який там варіант якогось кінотеатру навіть ніхто не згадував.

Та після втечі Януковича про штаб у Зоряному забули, і приміщення кінотеатру почало занепадати. Звідси виїхали навіть орендарі.

Будівля в дорогому Печерському районі столиці стала виглядати настільки жалюгідно, що активісти занепокоїлася її долею.

Як з’ясувалося, недаремно. Адже чинний власник Зоряного начебто замислив збудувати на його місці хмарочос.

Однак завдяки суспільному резонансу та громадським активістам кінотеатр вдалося відстояти. Київрада ухвалила рішення повернути Зоряний у комунальну власність.

Утім, коли саме це станеться, поки невідомо. У КМДА на запити Фактів не відповідають. Та активісти сподіваються, що Зоряний не знесуть. І у ньому знову покажуть кіно.

До слова, у Києві вдруге за добу горів кінотеатр.

Опубліковано Червень, 01 в 18:28



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