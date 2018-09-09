Рош ха-Шана 2018: ціни в доларах, 600 правоохоронців та святкування 3 дні
Майже 30 тисяч хасидів уже прибули до Умані на святкування єврейського Нового року – Рош ха-Шана.
Головна мета всіх паломників – відвідати могилу духовного наставника Цадика Нахмана.
Святкують свій Новий рік хасиди три дні. Сьогодні – перший.
На самій вулиці, де мешкають хасиди, жвава торгівля. Ціни всюди вказані у доларах .
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Самі гуляння розпочнуться ближче до вечора.
За порядком стежать 600 українських правоохоронців та 20 ізраїльських колег . Кажуть, поки значних порушень не зафіксовано.
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2018-09-09
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