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Рош ха-Шана 2018: ціни в доларах, 600 правоохоронців та святкування 3 дні

Майже 30 тисяч хасидів уже прибули до Умані на святкування єврейського Нового року – Рош ха-Шана.

Головна мета всіх паломників – відвідати могилу духовного наставника Цадика Нахмана.

Святкують свій Новий рік хасиди три дні. Сьогодні – перший.

На самій вулиці, де мешкають хасиди, жвава торгівля. Ціни всюди вказані у доларах .

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Самі гуляння розпочнуться ближче до вечора.

За порядком стежать 600 українських правоохоронців та 20 ізраїльських колег . Кажуть, поки значних порушень не зафіксовано.

Нагадаємо, куди піти на вихідних у Києві.

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