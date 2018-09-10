Рош ха-Шана 2018: як святкують хасиди та що відбувається в Умані

Зустріли хасиди 5779 Новий рік. Прибуло їх до України майже 30 тисяч.

Одна з головних вулиць української Умані цими днями нагадує Ізраїль. На кожному кроці хасидам щось пропонують. Причому за захмарними цінами.

В районі святкувань Рош ха-Шана купити будь що за гривні неможливо. Всі ціни вказані в євро. Чоловічі туфлі коштують 25 євро. Заради спілкування з паломниками дехто навіть трохи опанував іврит.

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Продавці пояснюють, все тому що почастішали крадіжки. Бідкаються, виторгу немає. А за місце, щоб торгувати, заплатили аж 5 тисяч гривень.











Рош ха-Шана 2018: як святкують хасиди та що відбувається в Умані / 6 фотографий

Люди здають квартири хасидам, а самі живуть вже четверту добу просто у під’їзді.

Гуляли евреї всю ніч. Результат святкувань – гори сміття повсюди.

Раніше Факти ICTV писали, що святкування в Умані буде охороняти 600 українських правоохоронців та 20 ізраїльських колег.

Опубліковано Вересень, 10 в 13:21



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