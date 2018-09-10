Російська техніка біля українських кордонів: де, чому і наслідки

За даними української розвідки російські війська стягують до українських кордонів військову техніку. Про незаконний перетин кордону військовими колонами ще у минулу п’ятницю повідомляли місцеві жителі тимчасово окупованих територій. Зараз такий рух техніки відмітили й представники ОБСЄ.

Фахівці пов’язують це із проведенням потужних навчань, які російські окупанти планують провести неподалік Донецька.

25 випадків порушення режиму припинення вогню за минулу добу, та активізація бойовиків вже з перших годин понеділка. Як кажуть військові – ситуація на початок тижня у зоні проведення Операції об’єднаних сил неспокійна. Але контрольована.

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Після кожної провокації окупанти зазнають втрат. Лише за минулу добу, за підтвердженими даними української розвідки, у лавах противника четверо поранених. Хоча за даними деяких окупаційних сайтів їх кількість більша.

Найбільша активність російських окупантів на Донецькому та Маріупольському напрямку. Зокрема під провокативним вогнем українські позиції під Павлополем, Лебединським, Водяним та Широкиним. Важке озброєння терористи застосували поблизу Золотого та Кримського.

До слова, пекло на фронті: російські найманці гатять з різнокаліберної зброї.

Опубліковано Вересень, 10 в 19:40



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