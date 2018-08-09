Факти / Відео / Світ / Російським священикам не дають шенген - причина/

Російським священикам не дають шенген – причина

Російські священики мають проблеми з отриманням шенгенських віз у консульстві Греції. Їм або зовсім відмовляють – або дають його на коротший термін.

Джерела, близькі до Вселенського – Константинопольського – патріархату підтвердили – ситуація пов’язана з процесом надання автокефалії українській церкві. Росія відчайдушно намагається цього не допустити.

Читайте: Томос про автокефалію завершить утвердження незалежності України – Порошенко

Московський патріарх Кирил попросив аудієнції у Вселенського патріарха Варфоломея. Її призначили на 31 серпня у Стамбулі – напередодні Архієрейського собору, де очікується розгляд надання Україні автокефалії.

Деталей майбутньої зустрічі не наводять. Втім практично ніхто не сумнівається, що Кирил переконуватиме Варфоломея не давати томос про автокефалію українцям.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що Патріарх Варфоломій підтвердив намір дарувати українській церкві автокефалію

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Схожі відео

1030-річчя Хрещення Русі-України: 65-тисячна хода у Києві і обіцяння Томосу
Церква
Надання УПЦ автокефалії – рішення оголосять за кілька днів
Автокефальна церква в Україні. Теофіл ІІІ – про створення незалежної церкви
Українська помісна церква: чи вистоїть Варфоломій під тиском РФ
Це робота диявола! Священика звільнили через молитви за Україну
5 причин поїхати на вихідні в чоловічий монастир на Вінничині
Йога в церкві. У США храми перетворюють на лакшері-будинки та арт-простори
На Вінниччині рятують дерев’яну церкву 1776 року

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка