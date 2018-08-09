Російським священикам не дають шенген – причина

Російські священики мають проблеми з отриманням шенгенських віз у консульстві Греції. Їм або зовсім відмовляють – або дають його на коротший термін.

Джерела, близькі до Вселенського – Константинопольського – патріархату підтвердили – ситуація пов’язана з процесом надання автокефалії українській церкві. Росія відчайдушно намагається цього не допустити.

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Московський патріарх Кирил попросив аудієнції у Вселенського патріарха Варфоломея. Її призначили на 31 серпня у Стамбулі – напередодні Архієрейського собору, де очікується розгляд надання Україні автокефалії.

Деталей майбутньої зустрічі не наводять. Втім практично ніхто не сумнівається, що Кирил переконуватиме Варфоломея не давати томос про автокефалію українцям.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що Патріарх Варфоломій підтвердив намір дарувати українській церкві автокефалію

Опубліковано Серпень, 09 в 15:41



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