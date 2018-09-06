Росія не пускає торгові кораблі до українських портів: як цьому завадити

За зачиненими дверима РНБО обговорило захист українських інтересів в Азовському морі. Росія зупиняє торгівельні судна, які прямують у наші порти Бердянськ і Маріуполь.

Мета Кремля – зірвати їх роботу і зменшити вантажопотік.

Азовське море можуть патрулювати артилерійські катери, які супроводжуватимуть торгові судна. Для цього українські військові кораблі потрібно перекинути з Одеси. Поки такий варіант важко реалізувати. Адже Керченська протока закрита російським флотом, тож катери треба везти суходолом, а в нас немає потрібних трейлерів. Тож по допомогу Україна може звернутися до країн НАТО. І запропонувати спільно контролювати Приазов’я.

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Україна подала арбітражний позов до Росії в рамках Конвенції ООН з морського права, дипломати сподіваються – через суд Азовське море визнають міжнародним простором і проведуть кордон з Москвою. Тож поки тривають юридичні процеси, наша держава має паралельно розвивати власні військово-морські сили.

До слова, наймасштабніші міжнародні навчання Rapid Trident на Львівщині перейшли до активної – практичної фази.

Опубліковано Вересень, 06 в 21:50



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