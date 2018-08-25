Ровесники незалежності України: як склалася їхня доля

Перший рік незалежності був справжнім бейбі-бумом для новонародженої держави. Далекого 91-го щодня з’являлись на світ рекордні 1800 малюків. І 24 серпня, коли в Києві ухвалювали Акт проголошення незалежності, разом із країною народжувались її ровесники. Пошматована з війною на сході, але вільна – така доля нашої держави на зараз. А як склалась доля тих, хто народився в один день із сучасною Україною?

– Я Вова і мені сьогодні 27. У мене свято своє, свято у країни, всі отримують задоволення. Як бонус у мене завжди є на день народження салют. На паради ходив, коли був маленьким. Я жив з бабусею і дідусем. І ми ходили дивилися. Я знав, що це мій день народження, і було дитяче наївне почуття, що це все для мене. Я вчився на юридичному, я вчився на управління персоналом, я вчився на коваля-зварника, я вчився на масажиста. У будь-який момент я усвідомлюю, що можу бути ким завгодно. Крім того, що я електромеханік я ще співзасновник велосипедної організації Київ – велосипедне місто, волонтер асоціації велосипедистів, також співавтор книги з велопарковок. Я можу продати всі свої велосипеди, і у мене буде кілька автомобілів. Чим пишається наша країна? Пишатися можна тим, що у нас відбуваються зміни. Це найголовніше. Україно, з Днем народження! Це наше свято, наше спільне свято, і давайте любити один одного! – Володимир Подогов

– Мене звуть Дарина Стрілець і я ровесниця незалежності України. Я являюсь прообразом незалежності України. Я завжди любила співати, мені здається, це моє покликання і хочеться рухатися далі. З самого дитинства у кожного є своя мрія, і з дитинства кожен виховує її в собі. Я її пронесла і не буду кидати. Я закінчила консерваторію, постаралася відкрити свою справу,. Не тільки як сольна співачка, а й як педагог. Найприємніший подарунок для нашої країни в день незалежності це звичайно безвізовий режим. Особисто для мене і для багатьох. Відкрито горизонти. А через 10 років хочу бачити нашу країну процвітаючою, щоб був мир! – Дарина Стрілець

– Я Марія Верес, і я ровесниця незалежності України. У мене є донечка Емілочка, їй шість років, і син Артемчик, йому буде чотири рочки в жовтню, і ще є син Матвійко, йому буде два рочки. Війна змінила моє життя, в мене батько пішов воювати, і загинув на Сході в 2016 році. Моя найбільша мрія, якшо виграєм мільйон, то відкриємо страусину ферму. Через 10 років я бачу свою країну процвітаючою, успішною європейською державою! – Марія Верес