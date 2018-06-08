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Розчавлюють авто та керування танком заднім ходом: чим українці дивують Європу

У Німеччині завершуються змагання найкращих танкових екіпажів Сильна Європа.

Серед претендентів на перемогу і наші танкісти з 14-ї окремої механізованої бригади. Напередодні українці пройшли 3 видовищні етапи з медичної евакуації, водіння танка та дій екіпажів під час радіаційної небезпеки.

Напередодні наші танкісти почали день із демонстрації вміння кермувати бойовою машиною. Організатори називають його одним із найефектніших етапів. Під час дистанції танкісти розчавлюють автівки.

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Не лише влучно стріляти, але й вправно керувати танком – за це судді змагань надавали високі бали. Етап під назвою водіння передбачає керування танком заднім ходом.

Результати після кожного етапу тут не оголошують – підсумок дізнаємось вже після завершення змагань сьогодні ввечері.

До слова, у військових змаганнях Сильна Європа змагаються 8 країн у 13 виснажливих етапах.

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